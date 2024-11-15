金融界冀改善實體支票處理

耀才證券行政總裁許繹彬指，昨日上班情況與平日無分別，而客戶早已熟悉電子方式存款，故公司運作如常。同時形容，「打風不停市」安排對香港金融業是歷史時刻，與世界重要市場接軌，但相信不會迅速增加成交。

致富證券董事及證券業務部主管郭家安則指，公司有部分同事回到總行接盤（接收客戶的證券買賣指示），部分同事在家接盤，其他支援部門亦在家支援，運作非常順利。

小部分曾交易中斷 立法會金融服務界議員李惟宏表示，首日打風不停市整體運作順利，暫未見重大事故發生。雖然許多券商現已接受電子支付，但未必所有客戶都能用到，故支票仍有一定用戶群，惟不是所有銀行都能提供實體支票處理服務，業界希望制訂統一標準。

金融業界前線人員組織香港證券及期貨專業總會（HKSFPA）調查顯示，有93%受訪會員表示運作順利。不過，有小部分反映券商及客戶曾出現交易中斷情況，比例分別為7%及3%。其會長陳志華關注惡劣天氣下銀行分行暫停營業，或影響客戶及券商存款，部分投資者或要打風前存錢到股票戶口，以應對「補倉」等突發投資需要。

陳志華認為，昨日早上天氣未算太過惡劣，今次打風下交易時間只是維持約一個小時，讓業界「小試牛刀」，相信要等待「真正惡劣天氣」方能「見真章」。