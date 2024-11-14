美貿策投深水彈 全球協作拒鬥爛

特朗普在美國總統大選中獲勝，由於其是一個毫不掩飾的「真小人」，開宗明義施政只有「美國利益」，上任後若落實競選主張，勢將對中國加大打壓、對盟友觸及美國利益亦絕不會手軟。作為全球第一大經濟體的美國尋求「獨霸」，發動全球貿易戰全面升級，世界貿易量將會萎縮，最終必然打擊經濟產值，促使世界資金湧往美元避險，以延續美國的金融霸權。要對抗這股經濟「鬥爛」的逆風，全球各國得主動積極擴大區域協作，諸如一帶一路、東南亞國家聯盟、金磚國家、振興全球南方等幾面大旗都得重點經營，匯聚多方力量實踐世界和平繁榮發展，乃化解霸權威脅的最佳利器！

自與中國開打貿易戰，美國主動推翻全球化發展模式，其保護主義、地緣政治風險，造成全球貿易分裂。一旦特朗普再次上任總統，落實向中國以至一眾盟友的商品加徵高關稅，貿易戰升級，一則帶來通脹反彈風險，從而令貨幣政策不明朗，金融市場動盪不安，繼而是貿易規模收縮，禍及生產、需求端，全球經濟難以安寧。

事實上，美國若向中國商品再大幅加徵關稅，中國經濟固然會受到打擊，但中國有難，亞洲與新興市場亦難獨善其身。誠如國際貨幣基金組織（IMF）所言，貿易戰推動世界生產鏈重組，可能導致效率損失和價格上漲。如是者，只會將全球推向「攬炒」的境地。

要抗衡這股零和博弈、分裂破壞的力量，非美經濟體團結一致尋求世界經濟和平發展是主要對策。近年中美貿易量下降，反觀中國與東盟國家的貿易量上升，中國出口保持穩定增長；如今中國已成為東盟最大貿易夥伴及第三大投資來源，今年以來中國與亞太經合組織（APEC）其他經濟體進出口金額創歷史同期新高，都是最好說明。

此外，一帶一路倡議持續推展、金磚國家的規模日大，而包括南半球多個發展中國家的「全球南方」陣營亦在走振興之路，多邊組織共同發展互補下，有望形成一股強大的協作動力，抗衡美國主張的分裂主義。事實上，全球無法改變美霸的想法，但可合眾之力共同尋找美霸主導以外的發展道路。

中國已成為全球第二大經濟體，又是亞洲經濟龍頭，與區內經濟體的關連度更高。順應去美元化趨勢，共同探索出一條新的可持續發展之路，將漸成世界主流思想；自主發展、多邊分散，是未來各國應對全球經濟冷鋒的兩大主戰略。中國企業不可能再如以往般以量、價取勝，取而代之的是要加速發展科技，加強掌握自主核心技術，加大對外開放，配合企業走出去的戰略來實現朝向高質量發展轉型。

美國的國家經濟治理能力每況愈下，對外愈是要以損人害己來鞏霸，只會加快失去支配世界的能力。全球去美元化、世界經濟增長中心東移之勢皆難逆轉。認清世界新局，全球利益大洗牌，伴隨的必然是動盪與不安，設法規避「美國風險」將逐漸成為全球投資風尚，也成為重塑世界新秩序的動力來源。