券商睇市：虛產市場迎投資機遇

上周特朗普勝出美國總統大選，消息一經公布，加密貨幣市場就迎來一波熱潮，疊加降息美國聯儲局宣布降息0.25厘，虛擬資產市場經歷了今年自3月以來的最大漲幅，比特幣屢創新高，本周一度突破每枚90,000美元。

特朗普推動加密幣浪潮 此次比特幣上漲緣於「特朗普交易」，他曾在今年的比特幣大會上表示，如果當選，會阻止美國出售其持有的比特幣，建立「戰略比特幣儲備」。

數碼資產顧問平台Digital Assets Council of Financial Professionals創始人Ric Edelam認為，理論上，虛擬資產可以幫助解決美國長期存在的國家債務問題。雖然特朗普的承諾有待時間檢驗，但市場普遍對特朗普上任後的虛擬資產市場表示樂觀。

回顧虛擬資產場內，交易所穩定幣流入量約為45億美元，遠超比特幣交易所買賣基金（ETF）淨流入的16.3億美元，交易所合約、CME合約持有量均創歷史新高。

總括而言，特朗普的勝選和聯儲局的減息政策為加密幣市場注入了新活力，引發了市場熱潮。共識在於對特朗普上任後的虛擬資產市場持樂觀態度。部分機構預計比特幣價格將持續攀升，多位分析師估計比特幣在年底前可突破10萬美元。虛擬資產市場正迎來一個新的繁榮時期，資金流入量激增，或許預示未來可能有更多的投資機會。

勝利證券副首席運營官 周樂樂