商品分析：黃金潛在需求助延續漲勢

自2022年末以來，在各國央行持續強勁購入黃金、美元疲軟、地緣政治緊張局勢升級，以及聯儲局降息預期等多項因素推動下，黃金開啟了新一輪牛市行情。與此同時，中國金價波動更為顯著，上海黃金溢價（即中國國內金價與國際金價之差）呈現劇烈震盪態勢。

去年初，上海金溢價約為每安士40美元，並在去年9月14日觸及121.2美元的歷史高點。然而，僅僅在一年多後，溢價徘徊在負10美元左右，較高位下挫逾130美元。其中原因為何？

政策因素左右上海金價 創紀錄的上海金溢價及隨後的暴跌，其實是供需兩方面共同作用的結果。黃金在中國文化中一直備受喜愛，中國黃金需求約佔全球總需求的三分之一。在中國，黃金兼具財富象徵、價值儲存和投資工具的功能，其持有形式多樣，包括黃金首飾、金幣和金條等。2022年末以來，國際金價一直攀升，而內地股市則表現乏力，加上內房市場持續低迷，使黃金成為這兩大傳統主流投資管道之外更具吸引力的選擇。中國人民銀行也一直是黃金市場的主力買家，儘管近幾個月已暫停購入。

供給方面，去年中政府的政策干預造成了短期供應缺口。由於大多數主要央行普遍收緊貨幣政策，人民幣匯率自去年初以來持續偏弱，鑑於黃金兼具避險和匯率對沖屬性，人行決定收緊黃金進口配額以穩定人民幣匯率。內地市場旺盛的需求加上供應中斷，推動上海金溢價快速攀升並最終創下歷史新高。

儘管進口管制隨後很快解除且溢價回落，但直至今年第一季，內地黃金市場相對國際基準在大部分時間內仍維持每安士20至50美元的溢價區間。

今年第一季，市場需求開始放緩，這可能是消費者信心疲軟和金價持續攀升影響了黃金首飾消費。截至今年第二季末，上海黃金交易所黃金掛牌價格約為每克550元人民幣，較去年9月上海金溢價高位上漲約15%。

各國央行積極增持金儲 世界黃金協會最新資料顯示，今年首季中國黃金消費需求達309噸，創下2014年以來同期最高紀錄。第二季需求有所回落，降至174.4噸，按年下降9%。上海黃金交易所的月度黃金提取量也呈現出類似趨勢。為滿足內地農曆新年需求，今年1月的黃金提取量達到創紀錄的271噸。然而，隨後的幾個月提取量逐漸回落，5至7月的提取量均低於90噸。

黃金提取量持續萎縮與內地黃金需求放緩趨勢相符，並反映在上海金溢價上。到8月，溢價進一步回落至每安士6美元左右的歷史均值水平。

利率下跌、地緣政治風險持續，以及央行潛在的購金需求等因素或將共同為全球黃金市場價格提供支撐。世界黃金協會在6月對各國央行進行的一項調查顯示，81%的受訪者預計各國央行的黃金儲備在未來12個月將繼續增長。另一方面，獲利了結、市場調整，以及來自其他投資管道（如股票市場）的競爭可能會制約金價上升空間。

若金價繼續保持強勢，內地消費者能否適應高價環境並恢復購金，將成為影響上海金溢價走勢的關鍵因素。此外，內地經濟增速放緩及人民幣匯率波動，也可能對金市產生重要影響。

芝商所國際研究及產品開發總監 廖耕輝