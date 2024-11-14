居屋買賣：冠暉苑開放式單位 售225萬返8年前
市況疲弱，未補價第二市場居屋錄低價買賣，何文田冠暉苑開放式單位以約225萬元售出，為屋苑8年做價新低。
市場消息指出，項目高暉閣高層4室，實用面積約287方呎，成交呎價約7,840元。據香港房屋委員會資料，對上售價低位於2016年5月錄得，一個實用面積約291方呎低層戶，當時售價為225萬元。
世紀21家天下黎振傑表示，旺角海富苑A座低層5室，實用面積約538方呎，減價約33萬元，以465萬元未補價售出，呎價約8,643元。
屏欣苑6年賺近68%
部分新居屋一手業主現時沽貨仍有不俗斬獲。中原伍耀祖表示，天水圍屏欣苑C座中層13室，實用面積約380方呎，兩房間隔，成交價310萬元，呎價約8,158元。原業主於2018年11月以184.63萬元買入，持貨6年帳面獲利125.37萬元，升值約67.9%。
該行丘漢偉指出，荃灣尚翠苑C座高層3室以463萬元成交，呎價約10,547元，單位約7年升值約183.87萬元或約65.9%。
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