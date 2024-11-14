居屋買賣：冠暉苑開放式單位 售225萬返8年前

市況疲弱，未補價第二市場居屋錄低價買賣，何文田冠暉苑開放式單位以約225萬元售出，為屋苑8年做價新低。

市場消息指出，項目高暉閣高層4室，實用面積約287方呎，成交呎價約7,840元。據香港房屋委員會資料，對上售價低位於2016年5月錄得，一個實用面積約291方呎低層戶，當時售價為225萬元。