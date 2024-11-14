二手蝕不停 城中匯7年輸23％

樓價不斷下跌，市場低價蝕賣成交一單接一單，紅磡城中匯兩房呎價約15,166元，料創項目呎價10年低位，原業主持貨約7年帳面虧損逾兩成，為該盤蝕幅最大個案。

市場消息稱，上述單位為高層B室，實用面積約422方呎，成交價約640萬元。據了解，原業主於2017年以約831.7萬元入市，現大幅跌價約191.7萬元或約23%。

近日九龍區有不少鐵路沿線的中價單位，錄得超過兩成虧損，消息稱，啟德尚‧珒溋1座低層G室，實用面積約850方呎，以約1,780萬元易手，呎價約20,941元，較2020年11月一手購貶值約564.73萬元或24.1%。

至於西南九龍匯璽第2A座一個頂層單位，實用面積約534方呎，以約1,265萬元易手，呎價約23,689元。原業主持貨約7年帳面損失約327.8萬元，蝕幅約20.6%。

屯門市廣場冧價153萬 此外，新界二線屋苑樓價跌到殘，美聯梁浩文表示，屯門海翠花園1座低層A室兩房戶，減價約40萬元，以約430萬元售出，呎價僅約7,060元。資料顯示，是次呎價料為項目8年新低。

祥益袁思賢指出，同區屯門市廣場8座高層H室，實用面積約363方呎，兩房間隔，以385萬元售出，呎價約10,606元。原業主持貨4年多帳蝕約153萬元，貶值約28.4%。

美聯王子超指出，上水威尼斯花園2座低層G室兩房戶，實用面積約436方呎，以約388萬元售出，呎價約8,899元。單位2020年至今跌價約77萬元，蝕幅約16.6%。

嘉湖銀主盤400萬拍出 拍賣場上的住宅銀主盤再錄承接，忠誠拍賣昨拍出4伙住宅，包括兩伙銀主單位，其中天水圍嘉湖山莊景湖居7座低層G室，實用面積約547方呎，開拍價330萬元，搶高70萬元，以400萬元沽，呎價約7,313元。