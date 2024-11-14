工商市況：美銀中心呎價1.8萬 貶三成
本港商廈買賣成交轉旺，惟做價偏低。中環美國銀行中心剛錄多個單位合共以約5,600萬元易手，成交呎價僅約18,000元，創該廈約14年新低呎價，單位約4年大貶值逾三成。
據了解，上述寫字樓單位為低層單位，面積約3,110方呎，原業主於2020年透過公司股份轉讓形式買入，作價約8,400萬元，成交呎價約27,000元，依此計算，該物業樓價蒸發約2,800萬元。
新紀元廣場低座8500萬沽
另外，上環新紀元廣場低座低層數個單位，面積共約7,171方呎，以約8,500萬元售出，呎價約11,853元。
物業原業主於2009年以逾1.34億元購入該層全層，面積約15,451方呎，平均呎價約8,700元；故今次部分單位成交價，以呎價計算，料已升值約36%。
新落成工廈錄成交，美聯工商鄒永堅表示，樂風集團旗下大角咀必發道75號TWO BEDFORD PLACE低層全層，建築總面積約2,307方呎，以約1,280.6萬元售出，呎價約5,551元。
九龍城龍崗道33至39號地下C及D號舖連閣樓，面積共約2,000方呎，獲市區重建局斥約4,759萬元收購。
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