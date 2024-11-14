工商市況：美銀中心呎價1.8萬 貶三成

本港商廈買賣成交轉旺，惟做價偏低。中環美國銀行中心剛錄多個單位合共以約5,600萬元易手，成交呎價僅約18,000元，創該廈約14年新低呎價，單位約4年大貶值逾三成。

另外，上環新紀元廣場低座低層數個單位，面積共約7,171方呎，以約8,500萬元售出，呎價約11,853元。

物業原業主於2009年以逾1.34億元購入該層全層，面積約15,451方呎，平均呎價約8,700元；故今次部分單位成交價，以呎價計算，料已升值約36%。