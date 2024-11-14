滙都II短期推 101 KINGS ROAD三房擬招標
全新盤的推盤攻勢持續，泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都II或短期內登場。集團執行董事關堡林表示，滙都I累沽403伙，套現約21億元。
他稱，項目最新售出的第3座3樓A09室三房戶，實用面積503方呎，獲區內租客斥資560.13萬元購入，呎價約11,138元。由於一房單位尚餘供應不多，正計劃推出新一期滙都II，即第5座及第6座住宅大樓，涉及402伙。
雨後售罄套20億
由星星地產發展的元朗雨後，全盤335伙已悉數售罄，共套現約20.5億元。另外，興勝創建(00896)執行董事周嘉峯稱，上環HOLLYWOOD HILL暫沽34伙，總成交金額約2.65億元，平均成交呎價約19,400元，買家大部分屬投資者。
宏安地產(01243)執行董事程德韻表示，日前公布的北角炮台山101 KINGS ROAD首張價單，提供一房及兩房戶型，由於三房戶接獲不少查詢，故不排除短期內率先推出三房戶招標。該集團營業及市務總經理黃文浩稱，項目住戶可透過手機安裝智慧家居應用程式，以控制電風扇、電視機及冷氣機等。
長實及新地合作的屯門青山公路大欖段飛揚第2期，連錄11宗終止交易，涉及成交金額逾4,893萬元。發展商將於周日起重新發售上述單位，並推出全新的210天付款計劃及提早成交回贈優惠，一房折實價306.9萬元起。
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