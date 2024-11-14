滙都II短期推 101 KINGS ROAD三房擬招標

他稱，項目最新售出的第3座3樓A09室三房戶，實用面積503方呎，獲區內租客斥資560.13萬元購入，呎價約11,138元。由於一房單位尚餘供應不多，正計劃推出新一期滙都II，即第5座及第6座住宅大樓，涉及402伙。