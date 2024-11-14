逾億元新盤月內10成交

大額豪宅交投升溫。新盤市場於本月不足兩周已錄10宗億元成交，不僅追平上月全月，更屬今年同期最多。港島半山21 BORRETT ROAD第1期，昨招標連沽兩伙四房戶，涉逾2.9億元。北角海璇II獲大手客斥逾1.33億元購入兩伙；而啟德天瀧趁市旺，最快今日加推新一批海景單位。

天璽‧天連售6伙

同系的啟德天璽‧天第1期招標再售出6伙，單日吸金逾1.9億元。新地副董事總經理雷霆指，6伙成交價2,872.2萬至3,324.2萬元，呎價約26,584至35,417元。新地代理總經理胡致遠稱，項目第3座（Peak Tower）錄45宗招標成交，平均每伙成交價均逾5,100萬元。