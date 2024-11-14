逾億元新盤月內10成交
大額豪宅交投升溫。新盤市場於本月不足兩周已錄10宗億元成交，不僅追平上月全月，更屬今年同期最多。港島半山21 BORRETT ROAD第1期，昨招標連沽兩伙四房戶，涉逾2.9億元。北角海璇II獲大手客斥逾1.33億元購入兩伙；而啟德天瀧趁市旺，最快今日加推新一批海景單位。
21 BORRETT ROAD兩伙賣2.9億
長實集團(01113)旗下的21 BORRETT ROAD第1期沽兩伙，共涉2.92億元，其中15樓3號單位，實用面積2,193方呎，四房雙套間隔，連雙車位以1.56億元成交，呎價約71,135元。該公司營業經理陳詠慈稱，鑑於內地富豪移居香港及國際投資者重臨，帶動豪宅需求，項目將按市況善價而沽。
保利置業集團(00119)的屯門青山灣瑧譽，昨以1.16億元連兩個車位售出2號洋房，實用面積5,207方呎，呎價約22,278元。
天瀧累吸金41億
恒基地產(00012)等6大發展商合作的天瀧，累售101伙，總成交額約41億元。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目平均成交呎價約35,413元，港人買家與非港人買家佔約四成及約五成，最快今日加推。發展商與法國奢華品牌合作設計主題現樓示範單位，為第7座30樓A室套三房戶，實用面積1,002方呎。
新鴻基地產(00016)旗下海璇II，最新售出第1座11樓A室及第1座12樓A室，均為實用面積1,484方呎四房戶，分別以6,637.2萬元及6,731.2萬元成交，呎價約44,725元及約45,358元，買家為同一組大手客。
天璽‧天連售6伙
同系的啟德天璽‧天第1期招標再售出6伙，單日吸金逾1.9億元。新地副董事總經理雷霆指，6伙成交價2,872.2萬至3,324.2萬元，呎價約26,584至35,417元。新地代理總經理胡致遠稱，項目第3座（Peak Tower）錄45宗招標成交，平均每伙成交價均逾5,100萬元。
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