簡訊一覽
●貝萊德於11月8日在場內減持舜宇光學(02382)，每股均價53.8004元，持股量由5%降至4.95%。由於持股量已低於5%，日後進一步減持亦毋須再申報。
●維他奶(00345)於11月8日獲信和主席黃志祥胞弟黃志達增持200萬股，每股均價10.0386元，持股量由10.85%增至11.04%。
●易鑫集團(02858)於11月11日被劉強東於場內以每股均價0.7934元減持1,494.85萬股，持股量由11.07%降至10.85%。
●挪威銀行於11月8日在場內減持白雲山(00874)54萬股，每股均價19.1161元，持股量由8.05%降至7.8%。
●津上機床中國(01651)截至今年9月底止半年純利3.4億元人民幣，按年升53.7%，中期息每股0.45港元。
●遠洋集團(03377)今年10月及首10個月之協議銷售額分別約27.3億元人民幣及約268.7億元人民幣，按年分別跌0.36%及40.85%。
●四環醫藥(00460)建議分拆軒竹生物於聯交所主板上市，並已獲聯交所放行。同時，公司向陽光人壽進一步收購軒竹生物3.6177%股權，總代價3.08億元人民幣。
●滙豐亞太在內地銀行間債券市場成功發行45億元人民幣熊貓債，債券年期3年，基本發行規模30億元，行使超額增發權後，集資額45億元，定價2.15厘，錄得1.88倍超額認購。
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