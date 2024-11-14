Meta滿足歐監管要求 Fb及IG訂閱版降價40%

為滿足歐盟的監管要求，Facebook在美國上市的母企Meta Platforms將面向歐盟用戶的無廣告訂閱版Facebook和Instagram的價格下調40%，具體是將其在歐盟的月度訂閱服務價格從桌面用戶的9.99歐元降至5.99歐元，iOS和安卓用戶的價格從12.99歐元降至7.99歐元。如果歐盟用戶同意根據有限的用戶數據顯示廣告，該企還將向相關客戶免費提供Facebook和Instagram的訪問權限。

由於歐盟旨在打擊科技公司反競爭行為的法規，Meta去年10月在歐盟推出一項無廣告訂閱服務，該訂閱服務是在地區監管機構因違反歐盟數據隱私法對該企罰款4億多美元後生效的。

Meta總裁Nick Clegg表示，如果歐盟用戶選擇「不太個性化的選項」來免費訪問Facebook和Instagram，將看到「可能與個人興趣不太相關」的廣告；又指在這個版本中，將根據「最小的數據點集」顯示廣告，包括用戶的年齡、性別、位置以及他們與廣告的互動方式。

ValueAct持股涉78億 此外，選擇免費選項的歐盟用戶還將看到不可跳過的廣告，這些廣告旨在「為廣告商提供價值」。該企強調，此前其價格與同行一致，降價後，其訂閱服務將成為同行中最便宜之一，相關變更符合歐盟監管當局要求，超過了歐盟法律要求的水平。

另外媒報道，ValueAct Capital近幾周一直在增持Meta股份，已投資涉額達10億美元（約78億港元），不過目前並未推動該企進行重大改革。