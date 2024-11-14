軟銀夥拍英偉達 建AI功能5G網絡

人工智能（AI）晶片霸主英偉達與日本科技財團軟銀（Softbank）公布一系列合作，不但使軟銀成為全球首家入手新Blackwell架構GPU（圖像顯示器）B200的企業，更打造出一個搭載AI功能的5G網絡，提升5G網絡的生財能力。

軟銀會把預期今年開始發貨的B200用於其號稱「日本第一」的超級電腦，以開發生成式AI及AI相關業務，亦會開放給全國的大學、科研機構和企業。之後還打算用英偉達的GPU打造另一台超級電腦。

5G網絡早已智能化，用途包括減少耗電，但英偉達稱，其與軟銀在神奈川縣試行成功的AI 5G網絡能充分運用網絡設備，事關流動通訊網絡通常有三分之二的產能用不着，其AI-RAN解決方案可使之服務自動駕駛遙距支援、機器人控制等，「英偉達和軟銀估計，每一美元AI-RAN基礎設施可帶來約5美元的AI推論（inference）收入，計及營運成本及開支，一個AI-RAN伺服器回報最高達219%。」

AMD裁員4% Apple謀推新品 英偉達和軟銀的合作可謂昨日發達國家陣營科技一項「晒冷」，同樣深耕AI晶片的超微半導體（AMD）卻傳出在內地大幅裁員。AMD其後向內媒澄清，為把資源集中在增長最大的事業上，全球員工人數會減少約4%，中國區受影響員工的佔比與全球一致，關鍵崗位仍會繼續招兵。

另外，被英偉達從全球市值一哥寶座擠下來的蘋果公司（Apple Inc.）正密謀一款新產品，接近正式推出。消息指，它是一款掛牆式顯示器，定位為「家庭指揮中心」，屏幕6吋左右，大小與兩部可以iPhone並排相若，控制電器、處理視像會議，並配備Apple Intelligence，最快明年3月發布。