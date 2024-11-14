泰森食品上財季轉賺遠勝預期

美國肉食大廠泰森食品（Tyson Foods）公布，因牛肉和雞肉的強勢抵銷預製食品和豬肉的疲軟，截至今年9月28日止第四財季扭虧為盈，錄淨利潤3.57億美元；經調整每股盈利為92美仙，遠高於市場預期72美仙，連續5個季度超出預期。

季內集團銷售額增長1.6%，達135.7億美元，勝預期的134.3億美元；調整後每股收益為0.92美元，市場預期為0.71美元；調整後營業利潤按年增117%至5.12億美元。期內，雞肉業務銷售額增長2.3%，價格上漲0.2%，銷量下降0.7%；豬肉業務銷量增長3.2%，價格跌6.9%；牛肉銷量增長3.7%。不過，公司預計，2025財年收入將按年跌1%或持平，相對於市場預期為增長2%。

Jollibee母企首3季淨收益多24% 此外，近期宣布增持香港中式點心食店添好運股權至全資擁有的連鎖食品店快樂蜂（Jollibee）菲律賓上市母企Jollibee Foods Corportation（JFC）公布，截至今年9月底止第三季度營業收入677.2億菲律賓披索，按年增一成；淨收益28.1億菲律賓披索，按年增15%。首3季總計營收1,962.4億菲律賓披索，增長10.6%；淨收益84.66億菲律賓披索，按年大幅增長24.1%。

JFC期內同店銷售增長5.7%，除了菲律賓本地業務僅個位數字增長6.4%，歐洲、越南、中東、北美等地區均有雙位數字增長，北美市場同店銷售增長達19.5%，惟中國市場同店銷售下跌12.1%。

外媒引述分析指，JFC繼收購美國洛杉磯咖啡品牌Coffee Bean & Tea Leaf，及併購南韓連鎖咖啡品牌Compose Coffee後，下一個目標可能是拓展亞太區第4大咖啡市場─印尼，而當地最大的咖啡品牌Kopi Kenangan或成其收購對象。