Yen兌港元低見5算 估日央行出手托匯

近期美匯指數強勢未止，此消彼長下，日圓兌每美元事隔3個半月再度跌穿155的心理關口，昨日每百日圓兌港元一度低見5.01算。面對日圓急速貶值，市場對日本央行出手干預匯市的預期又再升溫，估計日圓一旦出現「雙底」觸及160水平，央行將再次買日圓、沽美元托市。

企業物價升幅擴 日股挫 日本央行周三公布，10月企業物價指數（CGPI）按年升3.4%，是連續第44個月上揚，並創逾一年最大升幅，市場原先估計有關數字將放緩至3%，9月升幅則為3.1%。至於上月企業物價指數升幅擴大，主要受大米價格飆升，加上有色金屬、食品和石油成本上升，推高整體批發通脹率所致。

由於企業物價指數是調查在出貨、批發階段的商品交易價格，所以反映了企業之間交易的商品價格，亦被視為消費者物價指數（CPI）的領先指標，故數據多少意味着日本通脹情況持續，也是日央行須重啟加息的重大理據。

要留意，近日日本股市與日圓走勢罕有出現齊跌情況，相信是與市場擔心特朗普重返白宮引起的加稅議題有關。日經平均指數連跌兩日，昨日進一步失守39,000點，即市最多跌775點或1.97%，低見38,600點，收市跌654點或1.66%，報38,721點。東證指數（TOPIX）則跌33點或1.21%，報2,708點。

不過，日本零售業巨擘Seven & i昨成為逆市奇葩，收市飆11.78%，報2,490日圓。外媒報道，Seven & i正考慮一個新型收購方案，利用銀行、伊藤忠商事和創始人伊藤家族的資金進行私有化，作價可能達9萬億日圓（約4,517億港元），將成日本有史以來最大宗交易，從而應對Circle K母企Alimentation Couche-Tard（ACT）的收購行動。

油組再削石油需求預測 另邊廂，近日因特朗普上台而顯著下跌的大宗商品，昨日出現輕微反彈。現貨金周三曾升0.41%，每安士報2,609美元；紐約期油及布蘭特期油曾分別升0.81%和0.77%，每桶報68.67美元和72.44美元。

石油輸出國組織（OPEC）連續第4個月下調今年及明年全球石油需求增長預測，料今年全球石油需求將每日增加182萬桶，低於上月預計的193萬桶，其中中國今年需求預測由每日58萬桶下調至45萬桶，主因製造業活動疲弱所致。