全球電動車銷量破頂
上月172萬輛升35% 中國佔近七成
近年內地電動車企強勢崛起，疊加中央推出「以舊換新」政策推動汽車市場發展，帶挈上月內地電動車銷量創下歷史新高！市場研究公司Rho Motion昨日公布的數據顯示，10月中國電動車銷量達120萬輛，按年、按月分別增長54%和6%，單是中國已經佔全球電動車銷情近70%。整體而言，上月全球電動車銷量也連續兩個月打破歷史紀錄，最新數字為172萬輛，按年上升35%，按月再升3%。
Rho Motion稱，上月內地純電動車（BEV）和插電式混合動力車（PHEV）的月銷量均創新高，又點名提及比亞迪股份(01211)期內銷情之所以報捷錄逾50萬輛，主要歸功於插電式混合動力車的銷量增長，並預計內地電動車市場於今年最後兩個月銷量仍然強勁，看不到放緩迹象。
福士投資Rivian增至452億
跳出中國放眼全球其他市場，Rho Motion數據顯示，上月以美國和加拿大銷售增速較佳，按年升11.4%，有16萬輛；惟歐洲銷量按年只升0.8%，按月計則下跌14%，至26萬輛。至於拉長至首10個月銷情來看，歐洲更淪為全球唯一下跌的地區，累計銷量按年跌3%，至250萬輛。
對此，Rho Motion解讀指歐洲的月度下跌是因過了9月季節性銷售旺季所致。之不過，雖然歐洲電動車市場表現失速，當地車企一舉一動仍值得留意。最新福士汽車（Volkswagen，內地又稱「大眾汽車」）加大投資電動車初創公司Rivian的規模，至58億美元（約452億港元），較6月時兩企協議的50億美元還要高；同時福士汽車應用由Rivian技術開發的首款電動車，將於2027年面世。
福士行政總裁奧博穆（Oliver Blume）稱，Rivian的軟件整合預計會從福士品牌開始，之後是奧迪（Audi）以及公司即將推出的Scout品牌。至於旗下賓利、保時捷及林寶堅尼等跑車品牌會否同樣應用Rivian軟件，他無特別提及，僅強調應用同樣可放諸跑車之上。
吉利洽購德空中的士初創
另邊廂，吉利汽車(00175)母企浙江吉利控股集團據報洽購德國空中的士初創企業Volocopter Gmbh控制權。消息指，吉利控股擬透過財團向Volocopter注資約9,500萬美元（約7.41億港元），以換取Volocopter Gmbh約85%股權，吉利控股一方正進行盡職調查，目標是在下個月完成。
吉汽將於今日公布第三季業績，投行花旗最新維持其第三季核心盈測26億元（人民幣‧下同），又料在計入其他一次性項目（如外匯和撥備）後，總盈利可能達24億元。其他車企方面，該行料投資者應根據明年銷售預期而判斷，偏好比亞迪及華晨中國(01114)。
比亞迪昨亦提及，明年會打入南韓乘用車市場，同時預計明年在歐洲上市新車「海獅07」，是該企在歐洲推出的第7款純電動車。
此外，從事製銷電池的寧德時代創始人曾毓群接受外媒訪問時表示，擬將公司重塑為綠色能源供應商，並大幅削減開發電動車的成本。曾預計，開發和管理「零碳」電網的業務規模，可能高達電動車電池業務「10倍」，又指公司的目標是建立獨立的能源系統，足以為大型數據中心、甚至一座城市供電。
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