全球電動車銷量破頂

上月172萬輛升35% 中國佔近七成 近年內地電動車企強勢崛起，疊加中央推出「以舊換新」政策推動汽車市場發展，帶挈上月內地電動車銷量創下歷史新高！市場研究公司Rho Motion昨日公布的數據顯示，10月中國電動車銷量達120萬輛，按年、按月分別增長54%和6%，單是中國已經佔全球電動車銷情近70%。整體而言，上月全球電動車銷量也連續兩個月打破歷史紀錄，最新數字為172萬輛，按年上升35%，按月再升3%。

福士投資Rivian增至452億 跳出中國放眼全球其他市場，Rho Motion數據顯示，上月以美國和加拿大銷售增速較佳，按年升11.4%，有16萬輛；惟歐洲銷量按年只升0.8%，按月計則下跌14%，至26萬輛。至於拉長至首10個月銷情來看，歐洲更淪為全球唯一下跌的地區，累計銷量按年跌3%，至250萬輛。

對此，Rho Motion解讀指歐洲的月度下跌是因過了9月季節性銷售旺季所致。之不過，雖然歐洲電動車市場表現失速，當地車企一舉一動仍值得留意。最新福士汽車（Volkswagen，內地又稱「大眾汽車」）加大投資電動車初創公司Rivian的規模，至58億美元（約452億港元），較6月時兩企協議的50億美元還要高；同時福士汽車應用由Rivian技術開發的首款電動車，將於2027年面世。

福士行政總裁奧博穆（Oliver Blume）稱，Rivian的軟件整合預計會從福士品牌開始，之後是奧迪（Audi）以及公司即將推出的Scout品牌。至於旗下賓利、保時捷及林寶堅尼等跑車品牌會否同樣應用Rivian軟件，他無特別提及，僅強調應用同樣可放諸跑車之上。

比亞迪昨亦提及，明年會打入南韓乘用車市場，同時預計明年在歐洲上市新車「海獅07」，是該企在歐洲推出的第7款純電動車。

此外，從事製銷電池的寧德時代創始人曾毓群接受外媒訪問時表示，擬將公司重塑為綠色能源供應商，並大幅削減開發電動車的成本。曾預計，開發和管理「零碳」電網的業務規模，可能高達電動車電池業務「10倍」，又指公司的目標是建立獨立的能源系統，足以為大型數據中心、甚至一座城市供電。

全球電動車銷售情況