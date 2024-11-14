絲絲講場：宏利高管轟險企拒保自閉兒

普通打工仔可能離職後先敢講公司壞話，但宏利亞洲首席執行官戴明鈞（Damien Green）則做一回「最勇敢打工仔」！話說佢周二（12日）晚喺社交媒體「領英（LinkedIn）」發文，公開批評包括自己僱主「宏利」在內嘅保險公司，對待正常且健康自閉症患者嘅待遇，形容感到非常傷心及沮喪。

戴明鈞：政策愚蠢至極 戴明鈞指，佢曾嘗試為其患自閉症嘅兒子投保，但險企及再保險公司嘅承保政策「愚蠢至極（clinically dumb）」。佢喺文末更標記宏利總裁兼首席執行官高瑞宏（Roy Gori）及宏利金融亞洲行政總裁Phil Witherington進行「直接抽擊」，呼籲改變呢種不合理嘅承保政策。

有業界人士話，戴明鈞想幫兒子購買保險，但或因評估風險過高，自閉症患者通常係被保險公司核保部（包括宏利）拒諸門外。

絲絲過去亦經常報道有客戶或公眾人物投訴，以「鞭策」保險公司嘅各類不合理行為，估唔到依家有險企管理層親身上陣，直斥公司及同行嘅不足，或者係出自父愛嘅表現吧！

不過，戴明鈞作為公司高層，理應有方法喺內部處理，例如要求精算部修改風險模型，或研究推出專屬自閉症嘅新產品。至於點解將事件「擺上枱」就不得而知喇，希望事件可以作為契機，令更多有需要嘅人士獲得保障。

余絲韻