新秀麗上季收入倒退6.8%

亞洲銷售額跌11%最差 業績公告顯示，上季亞洲的銷售淨額按年倒退11.5%，為所有地區最慘。其中，中國按年跌14.9%，原因是消費者愈趨審慎使需求減弱，本港更加大跌31%。

利潤率較高的亞洲區和Tumi牌貢獻有所減少，但由於直銷渠道佔比提升且集團打折促銷表現克制，整體毛利率按年僅微跌0.35個百分點至59.25%，但純利（計及匯兌影響）仍按年大跌39.09%至6,620萬美元。

另外，新秀麗稱，股份可能在美國雙重上市的籌備工作取得進展，而先前公布的兩億美元股份回購計劃經已展開，上季回購了2,996.7萬股，相關現金流出為7,200萬美元，已購回股份持作庫存股份。公司會在今年餘下時間和明年繼續進行股份回購。