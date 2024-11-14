全球近半基金經理看好華經濟

美銀最新發布的全球基金經理月度調查顯示，「看好中國」在10月調查中躋身最熱門交易排行榜前3位，比例高達14%。此外，預計中國經濟未來12個月走強的全球基金經理淨比例達到48%。

上月1744億流入中資股ETF 事實上，晨星公司數據顯示，今年9月24日到11月8日，其跟蹤的外資樣本基金，淨流入到中國股市超過100億美元。單計10月，境外上市中國交易型開放式指數基金（ETF）錄得淨流入1,115億元人民幣，截至10月底規模達到8,180億元人民幣，單月增幅為9%。

另根據易方達香港發布10月全球ETF資金流向報告，全球基金（含中國境內）當月共流入中國股票市場241億美元（約1,744億元人民幣）。而截至11月7日，中國大盤股ETF-iShares資產規模為101.34億美元，較9月底的48.61億美元增長52.73億美元，增幅超一倍。

大鱷巴斯：投資中國可怕 正當不少基金經理看好中國之際，曾嘗試沽空港元但無功而還的國際對沖基金大鱷巴斯（Kyle Bass）直言，對美國總統當選人特朗普可能任命一些對華鷹派表示歡迎，儘管此舉可能加劇中美兩個經濟體之間的緊張關係；又指投資中國資產從長期來看會虧本，投資中國「是愚蠢的行為，也是一個可怕的想法。」

事實上，外資對中國市場並沒有統一利好或利淡的看法，關鍵原因之一乃地緣政治風險。早前便傳出另一金融大鱷索羅斯旗下的索羅斯管理公司擬關閉香港辦公室，但仍會致力於投資亞洲云云，相信也是出於對中國風險的考量。