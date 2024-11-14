A股拗腰彈 成交縮逾兩成

內地股市拗腰彈，滬綜指昨日開市後反覆，盤中最多曾挫0.5%，低見3,404點，午後企穩反彈，全日收升0.5%至3,439點；深成指收升0.4%，創業板指更漲1.11%。滬深兩市合計成交額稍高於兩萬億元（人民幣‧下同），雖然連續7個交易日成交額超過兩萬億元，但較上個交易日縮量5,415億元或21%。

中金銀河又炒重組 光大證券認為，目前指數上行的趨勢並沒有改變，並且伴隨着經濟的持續改善、政策利好、充裕流動性等因素，市場可望延續震盪向上的趨勢。

A股電訊股昨走強，部分可歸因於全球6G發展大會昨日揭幕，有機會推動產業鏈上下游的優勢資源匯聚。另外，兩間大型金融公司中金公司和中國銀河，昨日股價彈5至6%。此前這兩家公司曾有重組傳聞，中金財富將劃入中國銀河，估計券商業重組陸續有來。

行業監管方面，內媒指出，金融改革開放不斷深化，為經濟高質量發展提供有力支撐。內地金融監管機構被指加大了與全球銀行互動的頻率，將季度討論改為每周或即時徵詢，旨在收集對近期刺激舉措的看法，尤其關注這些銀行調整對中國經濟的預測等。分析指，監管部門動作反映中央政府在重振經濟工作上愈來愈緊迫。

法巴傳內地裁員10% 惟另邊廂，再有大型金融機構收縮在華業務。消息指，法國巴黎銀行在內地的投資銀行業務裁員約10%，是該行自兩年前擴張以來首次裁員，原因是於市場交易活動疲弱。該行上周已在香港裁減7名投資銀行、企業財務及股本資本市場等員工。

新股消息方面，內地圖像處理器（GPU）獨角獸摩爾綫程已經向北京證監局辦理輔導備案登記，正式啟動在A股上市的進程。公司在2020年成立，主要產品為面向消費者的顯示卡，創辦人兼首席執行官張建中曾經擔任英偉達全球副總裁、中國區總經理，在GPU行業工作近20年。