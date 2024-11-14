內地再出招救市 人幣喘穩

買樓契稅減至1% 河南發專項債置換隱性債 觸發近期人民幣顯著下跌的「特朗普交易」未有改變，反而有變本加厲之勢，從這位候任美國總統新近委任多名對華態度強硬的準官員可見一斑。人民幣昨日企穩，一方面是投資者獲利回吐，另一方面也因市場開始相信內地近期一籃子措施或可發揮作用，並且期望中央仍然有招可出，來應對「特朗普之亂」。

人民幣匯價經過多日的急跌後，昨日終於喘定。離岸人民幣兌每美元收復7.23關口，曾高見7.2137，漲近300點子。在岸價昨日收市升126點子，收報7.2252。官方開出的人民幣兌每美元中間價報7.1927，較上日下調141點子，續創逾一年低位，但相信只反映其滯後於市場的變動。

標普：助地方降融資成本 中央上周宣布針對地方政府融資平台（LGFV，又稱城投平台）的10萬億元（人民幣‧下同）債務解決計劃，河南省財政廳將於周五率先發行318.16億元10年期再融資專項債券，置換存量隱性債務。

評級機構標準普爾認為，上周的化債大招雖然未必實現真正的去槓桿化，因債務仍在膨脹，但有助地方政府的隱性債務曝光和處理。該行分析師李春燕表示，10萬億元化債計劃所發行的債券，將為地方政府置換由LGFV持有的隱性債務，某程度上可降低地方政府融資成本，提高財務紀律。

然而，她認為，LGFV的債務是一個更大的問題，本次計劃未能解決，原因是有關存量債務過去5年增加了一倍多，並且因為實體回報低迷、利息成本高及向商業化轉型的不穩定困境，政府將愈來愈不願意為這些債務提供直接支持。但無論如何，新計劃是應對LGFV債的好開始。

澳新銀行高級中國策略師邢兆鵬認同，置換存量隱性債務的方法只能部分有效。中央需要加速三中全會提出的財政分權改革，以激勵地方政府。又認為，內地暫時欠缺直接財政刺激措施，顯示當局將為「特朗普2.0」的影響留下政策空間，這將影響2025年以後的經濟增長前景。

滙豐證券的報告亦相信，中央將會有更多政策跟進，對A股保持審慎樂觀，並評估美國關稅每上調10個百分點，滬深300指數企業盈利將會相應減少1%，又認為中央會有針對政策應付關稅風險。

財政部及稅務總局昨日果然公布樓市減稅，下月起，現行享受1%契稅優惠的面積標準由90方米提高至140方米（約1,507方呎），扼要而言是全國範圍內，個人購買家庭唯一及第二套住房，面積不大於140方米，契稅均為1%，同時個人持有住房滿兩年，出售時一律免徵增值稅。

同時，為緩解房地產企業財務困難，各區土地增值稅預徵率下限亦會統一降低0.5個百分點。

野村上調本季GDP預測 日資券商野村將中國第四季國內生產總值（GDP）預測由4.4%，顯著上調至4.9%。原因包括新屋銷售改善、出口增長反彈及股票交易增加，因此該行將今年全年經濟增長預測調升0.1個百分點至4.8%。惟野村提醒今輪反彈或較短暫，主因內地仍未推出真正的財政刺激措施、本季的回復或令新政策延遲推出，並且美國60%對華關稅將成威脅。尤其最後一項令美國入口商提前在本季囤入中國貨，或推動內地第四季出口增長8.5%。

地方政府專項債情況