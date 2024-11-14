港股連跌4日 今首次打風開市

港交所副行政總裁、聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁早前重申，「打風不停市」並非為爭取多一、兩日交易機會，香港作為國際金融中心，服務不同時區的投資者，需要向他們確認香港市場在惡劣天氣下維持正常營運，避免停市為投資者帶來不便及額外風險。

北水掟貨 藥明系受壓 回望昨日港股表現，恒生指數一開市便質穿50天線，低開174點，跌幅曾擴至238點，低見19,608點，隨後受A股拗腰回升帶動，收復大部分失地，最終跌23點，收報19,823點，收復50天線（現處19,776點），但已連跌4日。國企指數收市倒升3點，報7,130點，終止3日跌勢；科技指數跌一點報4,455點。南下「北水」再度轉為淨賣出45.51億元，全日成交按日跌21.17%至1,846.54億元。

瑞銀上調港交所3年盈測 近月港股成交額回升，瑞銀預期，港交所近期日均成交會保持強勁，因投資者對內地任何額外政策刺激的分歧可能會促進交易、近期市況調整或提供更具吸引力的入市時機，以及外資機構資金仍然顯著低配，上調對港交所今年至2026年的每股盈利預測分別1%、3%及3%，目標價由344元微升至346元，評級「中性」。

該行指，受較高波幅及較大市值帶動，今年10月及第四季至今的日均成交分別達2,550億元及2,380億元，按年升1.2倍及一倍，預測港交所今年剩餘時間的日均成交分別為1,390億元、430億元（南向），以及1,230億元（北向）人民幣。