美上月通脹2.6% 12月減息機會升溫

美國通脹數據大致符合預期，10月消費物價指數（CPI）按年升2.6%，較9月時的增幅反彈0.2個百分點；撇除食品及能源後的核心CPI通脹則維持在3.3%，與9月一致。

食品漲價帶動 數據公布後，市場對於12月減息的預期有所升溫，反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，市場下月減息0.25厘的機率大幅回升至82.5%，而前一日只有58.7%。

CPI分項數據顯示，10月美國能源價格按年下跌4.9%，而食品價格則上漲2.6%。換言之，整體通脹反彈的主因主要來自食品。至於核心通脹維持不變，但仍很大程度上受制於4.9%的住屋成本通脹，導致核心通脹率無法回落。

事實上，一些聯儲局官員事先表明，只有通脹高於預期，才會導致聯儲局下月暫停減息。明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利表示，會按照通脹數據確定下月是否合適再減息。他重申，經濟仍然強勁，使得如今中性利率（即不導致經濟過熱或過冷的假設利率水平）可能已變得更高，或導致未來數月減息步伐慢過先前預期。

道指早段靠穩 里士滿聯儲銀行行長巴爾金亦指出，美國經濟目前處於良好狀態，又謂無論經濟接下來如何發展，聯儲局都能夠做出適當的反應。他表示，政府的大額財政支出、人工智能（AI）引發的數據中心投資熱潮，對美國經濟反彈發揮了一定作用，但佔國內生產總值（GDP）近70%的消費者支出才是最重要的。他說，無論高收入還是低收入群體的支出都在增加，而且似乎看不到放緩迹象。

美股3大指數周三早段個別發展，道指曾升42點，報43,953點；標指跌18點，報5,965點；納指跌90點，報19,191點。美國10年期國債孳息率跌穿4.4厘，一度低見4.377厘；美匯指數亦稍為回落至105.72。

企業消息方面，微軟遊戲部門主管Phil Spencer表示，期望透過併購開拓更多市場，但由於尚在與動視暴雪整合，暫時不會太大額的交易，又希望增加在中國的遊戲開發團隊，跟副主席Brad Smith「西方不要以為中國科技落後歐美」的警告遙相呼應。經歷核數師跳船的人工智能（AI）伺服器生產商美超微電腦（Super Micro）則表示未能如期刊發10-Q季度報告。