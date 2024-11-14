阿里健康半年多賺72% 毛利率擴

醫藥電商平台收入漲67% 業績公告顯示，阿里健康上半財年總收入按年增長10.17%至142.73億元，增速比去年同期略有放緩。其中，貢獻最大的醫藥自營業務生意額為121.2億元，按年增長5.88%。公司稱，期內該分部積極調整品類結構，增加非藥自營業務佔比，持續保持醫療器械和滋補保健等多品類穩定增長，助提高獲利能力。

此外，天貓健康平台商品交易總額（GMV）在線商品數按年多逾兩成，達7,800萬個庫存單位（SKU），服務商家數量超過4萬，按年增逾25%，連同平台廣告服務能力的提升，醫藥電商平台業務收入按年增長67.49%，速度遠超去年同期，達17.1億元。

不過，醫療健康及數碼化服務收入按年跌9.36%至4.42億元，主要是「優化了一些創新業務」。9月底有23萬位以上的醫生、藥劑師或營養師坐鎮，按年多逾兩萬餘人。

儘管總收入增長不算太亮眼，但毛利率按年擴大2.61個百分點至24.75%，為盈利增長過半的重要原因，主要是數碼化升級等提高經營效率，定價能力有所上升。

公司稱，隨着中國經濟持續發展和人口結構的變化，「互聯網+醫療健康」行業面臨更高的需求與挑戰，之後會繼續積極探索醫療健康服務創新模式，為患者提更多元的醫療服務，並深入人工智能（AI）大語言模型在電商和醫療和醫學領域的應用。