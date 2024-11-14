內地今年雙11電商GMV增27% 阿里市佔升

該行認為，「雙11」期間的整體增長或接近10至15%，因為在「雙11」期的前4周，包裹增長率為29%，而該數據已包括退貨量。

小米董事長雷軍則稱，第10萬輛小米汽車SU7正式下線，SU7由發布至今，只用230天便已經生產了10萬輛。

投行高盛指，小米「雙11」GMV相關金額按年大增42%，為市場帶來驚喜。雖然小米15系列加價，但購物節的強勁銷售表現，加強對15系列的銷售信心，預期以整個產品周期計，15系列銷量有望較14系列高18%，故維持予小米「買入」評級，目標價維持30.7元不變。該股昨收報28.9元，升1.58%。