內地今年雙11電商GMV增27% 阿里市佔升
滙豐研究發表報告指，數據顯示內地今年「雙11」電商行業商品交易總額（GMV）按年增長27%，表現優於今年「618」期間和去年同期，其中家電、美容和智能手機類別的增長均優於預期；又指阿里巴巴(09988)在「雙11」期間的市場佔有率相較「618」有所提升，故給予「買入」評級。阿里昨日收報90.55元，無升跌。
該行認為，「雙11」期間的整體增長或接近10至15%，因為在「雙11」期的前4周，包裹增長率為29%，而該數據已包括退貨量。
小米銷售額逾319億破頂
提及阿里，恒都集團(00725)宣布，於11月11日在公開市場上收購合共10萬股阿里股份，每股均價約91.475元，總代價約914.8萬元。
此外，小米集團(01810)公布「雙11」全渠道累計GMV逾319億元人民幣，打破銷售紀錄。小米智能手機是京東平台銷量No.1品牌，商品交易總額則排行第二位。管理層指，小米15系列出貨量較14系列更多，並已突破100萬部；另消息指小米首款小摺疊手機小米MIX Flip的備貨量已加單約42%至50萬部，而截至本月初，小米MIX Flip銷量已超過加單後總量的大半。
小米董事長雷軍則稱，第10萬輛小米汽車SU7正式下線，SU7由發布至今，只用230天便已經生產了10萬輛。
投行高盛指，小米「雙11」GMV相關金額按年大增42%，為市場帶來驚喜。雖然小米15系列加價，但購物節的強勁銷售表現，加強對15系列的銷售信心，預期以整個產品周期計，15系列銷量有望較14系列高18%，故維持予小米「買入」評級，目標價維持30.7元不變。該股昨收報28.9元，升1.58%。
京東港手機交易額多1.7倍
京東集團(09618)今年「雙11」在香港地區的多類產品銷量增長亦見可觀。其中，手機類商品成交額按年增長170%，以iPhone 16 Pro Max最為熱銷，帶動蘋果公司（Apple Inc.）品牌成交額按年增長達208%；國產手機品牌vivo成交額按年增長超過3倍，榮耀成交按年增長達117%。另外，化妝面部護膚類商品成交額按年增長130%；母嬰品類成交額按年增長134%；休閒食品成交額同樣錄得按年增長超過100%；又指在訂單量方面，京東京造、得力、良品鋪子、小米、三隻松鼠等品牌的高性價比商品備受香港用戶青睞。
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