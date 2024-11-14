騰訊音樂捱沽 Spotify早段揚

截至今年9月底止季度，Spotify收入按年增長18.79%至39.88億歐元，跑贏騰訊音樂12.01個百分點。不過，撇除生意下滑的社交娛樂服務及其他服務，單計在線音樂服務，騰訊音樂收入增速達20.36%，跟Spotify不相伯仲。

Spotify估訂戶收入再升 Spotify「高端」收入以固定匯率計按年升24%，主要是訂戶和用戶平均收入（ARPU）分別增12%及11%，佔總收入88.16%，其餘來自有廣告的訂戶，相關收入扣除匯率變動後也按年升7%；再看騰訊音樂，上季付費用戶及其ARPU上季按年也分別增長15.5%及4.9%。

Spotify指引本季每月活躍用戶（MAU）再升至6.65億戶，預計高端訂戶按季再升約800萬戶，達2.6億戶，收入再升至41億歐元。

盈利能力方面，Spotify的毛利率按年擴大4.73個百分點至31.09%（本季指引為31.8%），而騰訊音樂更按年升6.98個百分點至42.63%，有助經調整純利按年增長28.83%，Spotify只有列帳純利，按年升3.61倍至3億歐元。

大行對騰訊音樂上季業績不太失望，就算社娛業務偏軟驅使個別下調盈利預測，目標價減幅亦不大。高盛相信，付費用戶滲透率仍有很大提升空間、高級會員定價及營運效益之提升，可望使明年利潤有高雙位數增長，目標價微降至54.4港元，較昨日收市高27.4%。

瑞銀相信，公司會平衡訂閱用戶數和單名付費用戶月均收入（ARPPU），但用戶朝超級會員（SVIP）轉化有進展，已達1,000萬戶，只是公司自己覺得要有2,000萬至3,000萬戶方可使ARPU有較顯著提升。