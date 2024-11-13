審慎理財拋腦後 千億財赤有排愁

港府財政一向奉行審慎理財的原則，配合金融體系監管制度穩健，港元聯匯制度行穩致遠，成就國際金融中心地位。可疫情弄得政府財政「見紅」，加上樓市政策失當，帶來的深度調整大大影響政府土地收入，奈何商業景氣又備受營商模式轉變、內地經濟景氣放緩及國際地緣政治風險上升所影響，政府入不敷支，財赤恐成常態。財金官員年年做財政預算，卻年年失算，靠發債遮醜。觀乎最新的中美關係，香港經濟只怕會迎來更多挑戰，再不設法為庫房創收增益，只怕最終會動搖港元聯匯基礎，後患無窮！

疫情期間經濟嚴峻，全球各地政府都利用財政及貨幣政策來支持經濟，香港亦不例外，大幅動用財政儲備救市，特事特辦，善用庫房助港人渡過疫疾厄難是理所當然。

可疫情已過去，香港經濟狀況至今仍未能恢復至疫前水平。港人改變消費習慣，國際貿易備受地緣政治影響，金融市場過於側重中國因素。雖然9月內地推出連環重拳救市，刺激中港兩地股市反彈，惟如今又復弱勢，皆因在美元回勇下，人民幣貶值風險上升，再次打擊中國資產氣氛。

旅遊零售、出口貿易與金融業都未脫捱打狀態，更甚是影響百業景氣的地產業仍處深度調整，政府太遲「撤辣」，未能適時透過穩定資產價格來支持經濟復甦，如今樓市更已形成供過於求的結構性問題，調整不是一時三刻就可完成。企業與投資者要調動資產投資或應急的能力亦受限制，居民眼見負資產個案大升，凡有樓按在身都傾向加強管理財務風險，減少消費。如是者，香港經濟要自救，如逆水行舟，單字一個「難」。

為了彌補財政缺口，港府近幾年發行各式各樣的債券，如銀債、綠債，發新債冚舊債，美其名集資有特定的用途，支持發展普及金融，提高市民參與感和獲得感，實際上還不能掩飾政府在在需財，須發債維持各類投資。更何況發債是要連本帶利償還，這幾年利率高企，港府利息負擔大增，若繼續依賴發新債冚舊債，將無可避免影響財政健康。

理論上，政府發債是相對企業發債「安全可靠」，但實際上，政府財政並沒有百分百的安全可靠，得靠嚴守審慎理財紀律來維持。港府如今土地收入大減，同時要大興土木增加土地，取得土地供應主導權，問題是港府哪有這麼多財政資源應付？加上公共開支有增無減，創收長期缺乏突破，如無意外明年財政儲備跌至不足應付一年的政府開支。財政預算、失算，不斷重複，焉不令港人擔心？

美國政局底定，中美博弈升級，香港經濟不可能不傷。港府強調發展中東及東盟市場來彌補市場缺口，但相關配套不足，中東資金亦不見得好積極來港投資。單憑「長官意志」難成就大事。所謂知己知彼，作為負責任的政府，得及早為匯率制度風險作好預案，如探討與人民幣或一籃子貨幣掛鈎等。時移世易，有準備應對的變化並不讓人懼；最怕是變化到臨，沒準備也沒能力應對，後果才是最可怕！