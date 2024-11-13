輪商精選：博阿里績後反彈 吼28767
內地「雙11」購物節已於周一結束，阿里並未公布具體數據，但透露旗下淘寶和天貓的商品交易總額（GMV）有所增長，活躍買家數量創下歷史新高。業績方面，綜合市場預測，阿里截至今年9月底止的季度收入按年或錄得約6%升幅，至近240億元人民幣。外媒分析指出，由於內地消費者信心疲弱，淘寶的客戶管理收入（CMR）按年增長可能低於市場預期。市場密切關注其未來的戰略調整和市場表現。
股價方面，阿里股價近日考驗90元關口。輪證資金流方面，阿里好倉周一錄得約2,000萬元淨流入。假若投資者希望部署業績，期待股價反彈可留意阿里認購證28767，行使價123.88元，實際槓桿6.3倍，明年4月17日到期。如認為後市仍有下跌空間，可留意阿里認沽證27594，行使價82.88元，實際槓桿3.5倍，明年9月30日到期。
京東27900好友之選
至於京東，綜合市場預測第三季度收入按年或錄得近5%升幅，但成本上升或令京東零售業務經營利潤率較去年同期有所下降，市場同樣關注京東海外擴張步伐及相關開支。
京東昨股價跌破150元大關，如投資者欲部署業績，可留意京東認購證27900，行使價222.22元，實際槓桿5.3倍，明年5月30日到期。如預期正股繼續受壓，可考慮京東認沽證27597，行使價111.89元，實際槓桿3倍，明年7月23日到期。
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