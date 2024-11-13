股市估市：港股短線調整壓力持續
美國總統當選人特朗普正籌組內閣，外媒周一引述消息人士報道，特朗普將任命對華持「鷹」派立場的佛羅里達州參議員魯比奧（Marco Rubio）出任國務卿。特朗普重新入主白宮，加上共和黨掌控國會控制權，中美關係惡化的疑慮日增，打擊風險偏好。
攜程業績或成股價催化劑
美元、美債息強勢，內地短期乏強力刺激方案，最快要留待12月中央政治工作會議，人民幣兌每美元持續受壓。港股方面，恒生指數料下試19,362點，相當於指數由9月16,964點升至10月23,241點按調整黃金比率0.618倍幅度計算。
個股方面，可留意攜程集團(09961)。內地第三季旅遊需求強勁，利好旅遊平台龍頭攜程業務表現。公司將於11月15日公布業績，儘管酒店房價、機票價格期內下滑，但旅遊成本回落刺激人均消費，預計境內遊維持穩健，出境遊維持高速增長。
基於獲客具優勢，攜程增速有望再次跑贏行業，其國際業務Trip.com受惠於內地擴大免簽國家範圍，入境旅遊需求增加，預計上季業績及指引有望成為短線催化劑。估值上，攜程現價對應2025財年預測市盈率18倍，低於上市以來平均水平，估值不高，上望目標550元。
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