專家點評：美減息步伐取決通脹就業

美國總統選舉塵埃落定，美股表現亦繼續符合可超配美股直至年底的看法。目前眾議院選舉最新點票推算，共和黨取得218席，成功過半數，意味共和黨今屆大選一舉入主白宮，以及參眾兩院控制權，實現紅色浪潮，或可推升美匯指數至107水平，美元上揚亦傾向有利續超配美股至年底。

關稅政策料無礙幣策 債券市場表現明顯落後，特朗普選情由9月中旬升溫以來，美國10年期國債孳息率最高曾升至4.46厘，或因市場擔心特朗普政策增加開支，導致未來數年美國國債供應及通脹上升，並減慢聯儲局減息幅度。利率期貨市場目前預期聯儲局今年減息0.16厘，投資者需小心聯儲局的減息速度及幅度或比市場預期更快更深。

關稅或對美國通脹構成上行風險，但不會對聯儲局貨幣政策有重大影響。美元升值、外國出口商為其產品減價、國內零售商犧牲利潤承擔關稅影響，以及生產商轉移到非關稅國家，或美國國內生產將抵銷全面關稅的部分影響。最重要的是，聯儲局或視任何與關稅相關的物價上漲為一次性的物價影響。

上周聯儲局主席鮑威爾在議息後記者會亦佐證相關觀點。他多次被問及對美國國債孳息率上升的看法，以及會否影響聯儲局政策，但他回應債息上揚的持續性還不夠長，因此官員們暫時毋須應對。他同時提醒市場該局使命是實現充分就業和穩定物價，認為需持續減息以履行局方使命。鮑威爾描述勞動力市場仍「非常緩慢地降溫」，由於聯儲局官員不希望就業市場進一步轉弱，意味局方需要繼續減息，直至勞動力市場企穩。

買中年期債券鎖定收益 鮑威爾「鴿」派地表示，即使部分較高的通脹「波折」也不會導致官員們改變通脹正趨向目標的觀點。央行若認為已控制通脹，但勞動力市場仍弱，會希望把政策利率減至中性水平，意味聯儲局12月減息可能性很大。

現時的基本預測，是11月疲弱的非農就業報告足以讓聯儲局在12月減息0.5厘。若11月非農就業報告比預期強，例如失業率保持不變，則可能減息0.25厘。投資者或可繼續把固定收益投資組合的平均期限維持在約5至6年左右，當中以中年期投資級別企業債券作為核心定息工具。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪