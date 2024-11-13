6住宅銀主盤拍出 嘉熙珀玥貶逾三成

樓價跌勢未止，銀主積極出貨套現，昨日有拍賣會連沽7項物業，包括6伙住宅銀主盤，其中，大埔白石角嘉熙及沙田美田路珀玥兩項半新盤物業，雙雙貶值逾三成，齊創項目最大貶幅。

推拍售出的銀主盤佔3伙為私宅，嘉熙3座高層D室，實用面積約463方呎，開價450萬元，搶高約31.1%，以590萬元成交，呎價約12,743元，較估價低約一成。單位2018年購入價875.5萬元，現貶值285.5萬元或約32.6%。

至於珀玥低層D室，實用面積約269方呎，以330萬元推拍，終以366萬元售出，呎價約13,606元。上址2018年買入價580.2萬元，勁貶214.2萬元或約36.9%。

緹岸290萬成交輸近半 另一項銀主私宅為旺角百寶大廈高層H室，推拍價248萬元，搶高約35.9%，成交價337萬元，呎價約10,000元，較2020年購入價下跌約30.2%。

餘下沽出的3項銀主物業均為未補價第二市場公屋或居屋單位，包括馬鞍山公屋恆安邨恆江樓低層46室，以110萬元拍出，呎價約3,005元。

此外，美聯鍾百圖稱，屯門掃管笏緹岸2A座中層B室一房銀主單位，以290萬元於市場售出，呎價僅約9,295元，較3年前一手價貶值約285.6萬元，幅度約49.6%，為項目跌幅最大個案。