二手市況：荃威花園另類單位賣338萬 8載蝕14%

二手樓價跌勢未止，即使向來低市價的另類單位，都要蝕讓才有承接。荃灣荃威花園兩房戶，同層有單位曾發生事故，劈價至338萬元成交，約8年帳面貶值約14.4%。

中原丘漢偉表示，上述為C座高層7室，實用面積約461方呎，叫價380萬元，同層單位20多年前曾發生事故，同區分支家庭見單位有裝修，獲減42萬元承接自用，呎價約7,332元，原業主於2016年底以395萬元買入，帳蝕57萬元。

同區綠楊新邨連錄虧損轉讓。該行王春江指，該盤S座高層2室有裝修兩房戶，用家睇樓約一個半月，獲減價20萬元，以560萬元承接，呎價約12,417元，約5年帳蝕40萬元或約6.7%。

內地專才615萬購半島豪庭 內地客吼準蝕本貨入市。中原袁顯岸稱，紅磡半島豪庭2座低層B室一房戶，實用面積約492方呎，內地專才來港數月，以615萬元買入自用，呎價約12,500元，單位約6年帳面貶值約22.4%。美聯指，10月內地客買香港住宅註冊量錄1,052宗，按月增約78.3%。

此外，鐵路站上蓋屋苑呎價低於一萬元。美聯陳偉健指，葵涌新葵芳花園A座低層7室，累減85萬元，成交價413萬元，呎價約9,952元。

AVA 228開放式5年冧24% 半新盤蝕幅顯著。市場消息透露，長沙灣AVA 228低層開放式戶，以237萬元成交，呎價約15,290元，較2019年一手購入價低近24%。中原伍耀祖指，天水圍Wetland Seasons Park第2期15座高層A1室兩房戶，議價後以520萬元沽出，呎價約10,744元，約4年帳蝕127萬元。

第一太平戴維斯代理標售南區淺水灣道94號住宅地盤，市值約11億至12億元。