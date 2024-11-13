太子道西233號擬周內標售8戶

周四開放現樓 百組客預約 新地代理副總經理唐錦江表示，項目定價參考同系的啟德天璽‧天，將於周四起開放現樓供已預約人士參觀，涉約100組準買家。該公司工程管理部策劃總監伍則堅表示，住客會所位於一樓，連園林面積逾9,000方呎，項目管理費每方呎約6.6至6.7元。

最新曝光的單位包括19樓A室頂層特色戶，為實用面積1,748方呎四房戶，客飯廳設有全排落地玻璃窗，盡覽加多利山景致，樓上逾千方呎的天台設有私人泳池。發展商同時開放16樓B室四房戶，實用面積1,039方呎，層與層之間高度有約3.4米。

ONE STANLEY洋房9613萬沽 同系沙田瓏珀山最新招標沽兩伙，共涉逾4,685萬元，包括King Tower 1的27樓Penthouse A室，為實用面積1,220方呎三房連天台，成交價2,768.4萬元，呎價約22,692元。市場消息指，中半山帝景園沽出兩伙，共涉逾一億元。

建灝地產的港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，招標售出31號洋房，實用面積為2,781方呎，屬四房雙套連書房，作價9,613.6萬元，呎價約34,569元。