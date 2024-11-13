北角新盤488萬入場

101 KINGS ROAD首批51伙 平均每呎$20800 本地銀行兩個月內共減息半厘，增強發展商推盤信心。由宏安地產( 01243 )發展的北角炮台山101 KINGS ROAD，昨公布首張價單，提供51伙，折實平均呎價約20,800元，貼近同區二手價，一房折實入場價488萬元起。

最高折扣30% 周六起收票 該公司執行董事程德韻表示，首批定價屬於「息息相關價」，期望在減息周期為買家提供高息回報。同區以往不乏呎價達3萬至4萬元的成交，相比下是次開價有較大折讓。該盤本周六開始收票，最快下周末開售。

宏安地產營業及市務總經理黃文浩稱，價單提供120天現金付款計劃及建築期付款計劃，分別可享30%及28%折扣。若採用建築期的買家，提前付清樓價可享最高2%現金回贈。該公司營業及市務助理總經理陳永盟指，售價及呎價最低單位為6樓F室，實用面積262方呎，折實呎價約18,626元。

價單所見，首批單位以中低樓層為主，有14伙的折實呎價低於兩萬元。兩房單位折實價747.4萬元起，為6樓G室，實用面積380方呎，折實呎價約19,668元。

資料顯示，同區對上推出的單幢項目，要數到2019年3月推出的維峯‧浚匯，當時首批50伙折實平均呎價約25,951元，惟現時二手呎價回落至約20,021元水平。

代理：定價屬同區10年低 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，101 KINGS ROAD鄰近甲級商廈群，租賃有保證，以入場價計，租金回報率達5厘，可望成為同區「收租王」。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該盤首批定價吸引，屬北角區新盤10年新低價。

101 KINGS ROAD首張價單詳情