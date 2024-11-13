簡訊一覽
●國家集成電路產業投資基金於11月8日，在場內減持華虹半導體(01347)357.3萬股股份，每股均價23.6236元，持股量由9.03%降至8.83%。該基金對上一次減持華虹在今年6月26日，當時以每股均價22.613元減持255萬股。華虹昨日收報23.2元，跌5.5%。
●偉易達(00303)截至今年9月底止半年純利按年跌6.6%至8,740萬美元，中期息按年維持每股17美仙不變；另披露Gigaset的整合將如期於今年底前全面完成。
●中教控股(00839)發盈警，預計截至今年8月底止財政年度將錄得淨利潤約4.2億至5.9億元（人民幣‧下同），較截至2023年8月底止財政年度淨利潤約15.41億元有所減少。
●鴻騰精密(06088)今年第三季來自持續經營之淨利潤為6,800.5萬美元，按年增23.85%。
●統一企業中國(00220)今年首9個月稅後利潤約16.35億元人民幣，按年升11.48%。
●上海實業環境(00807)截至今年9月底止3個月賺1.78億元（人民幣‧下同），按年跌13.5%；首9個月賺4.99億元，按年跌14.4%。
●陽光油砂(02012)今年第三季淨虧損約50.5萬加元，較去年同期淨虧損1,568.6萬加元大為收窄。
●友邦保險(01299)旗下友邦中國已獲得國家金融監督管理總局重慶監管局批准於重慶市籌建分公司。
●英國截至今年9月底止3個月勞工（撇除紅利）平均工資按年升4.8%，略高於市場預期升4.7%，前值為升4.9%；另10月失業率按月維持4.7%，與前值持平。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：