Grab第三季扭虧 上調盈測 股價揚

東南亞最大的叫車應用程式Grab的美國上市母企─Grab Holdings上調2024年度盈利指引，預期全年營業額將介乎27.6億至27.8億美元，之前預期27億至27.5億美元，經調整除息、稅、折舊、攤銷前盈利（EBITDA）介乎3.08億至3.13億美元，之前預期介乎2.5億至2.7億美元。另外，公司維持經調整現金流預期錄正數預期不變，但金融業務表現優於預期。受消息刺激，其股價周二早段一度升8%，報4.73美元

該企截至今年9月底止第三季轉虧為盈，股東應佔盈利2,600萬美元，去年同期蝕9,100萬美元；營業額7.16億美元，升16.42%，勝市場預期的6.97億美元；經調整EBITDA為9,000萬美元，漲2.24倍；用戶交易量增長22%，且付費訂閱用戶支出是免費用戶的4倍，整體業績主要受惠於降本措施成效。

Uber港新推兩乘車選項

此外，其美國上市的同業Uber宣布，將於本月在香港推出Uber Teens與UberXXL兩項全新乘車選項。Uber Teens專為青少年和其家長與監護人而設，13至17歲的青少年需由家長或監護人的授權下註冊Uber Teens帳戶並預約行程，將於11月27日起在Uber App推出。UberXXL則提供較大型的車輛選擇，車內空間更寬敞，可接載最多6人，並有額外空間放置4至5件大型行李，昨起推出。