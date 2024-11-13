願景基金投資獲利 軟銀去季轉賺600億

日本軟銀集團（SoftBank）截至今年9月底的第二財季，淨利潤1.18萬億日圓（約600億港元），遠高於預期的2,948.3億日圓，並扭轉去年同期虧損9,310億日圓的劣勢，主要受惠於印度首次公開招股（IPO）取得成功以及科技股估值反彈帶動願景基金錄得3,730億日圓收益。上半財年，軟銀的盈利為約一萬億日圓，投資收益為2.651萬億日圓，此前一年同期為虧損9,636億日圓。

業績顯示，軟銀以更為謹慎的投資策略已見成效。由於此前利率上漲，導致軟銀持有的高增長科技初創企業的價值大縮水，公司被迫陷入長期緊縮。不過，目前其中一些估值開始恢復，推動旗下願景基金部門的投資收益達到6,080億日圓，過去5個季度中，有4個季度該部門都錄得盈利。

半年收入略勝預期 至於上半財年業績，收入淨額3.47萬億日圓，預期為3.42萬億日圓；上半財年淨利潤1.01萬億日圓。

在開發ChatGPT的初創公司OpenAI最近一輪66億美元的融資中，軟銀投資約5億美元。軟銀集團首席執行官孫正義今年10月重申他對人工智能的樂觀預測，強調相信計算機擁有人類水平認知能力的通用人工智能將在兩到3年內實現。