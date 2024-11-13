郭明錤爆Apple後年量產家居攝錄機

美國科企巨擘蘋果公司（Apple Inc.）上月曾獲即將入主美國白宮的特朗普護航，雖未知會否坐享優惠待遇，甚至不讓歐盟罰款得逞，但該企新業務動向已頻頻傳來消息。繼上周據報開展內部調研探索進軍智能眼鏡市場之後，今次由「最強蘋果分析師」之稱的天風國際分析員郭明錤在社交平台「爆料」，表示Apple將進軍智能家居攝錄機（IP Camera，俗稱IP Cam）市場。

郭明錤估計，Apple將於2026年量產IP Cam，目標是每年出貨量逾千萬部，並期望攝錄機可以跟旗下產品無線連接整合，以及跟早前推出的自家人工智能（AI）系統Apple Intelligence、語音助手Siri高度連接。

他又點名指，在內地上市的Apple供應商歌爾股份已獲兩款新產品NPI（New Product Introduction），將成為該兩款產品的組裝供應商，料明年開始。他就此形容，Apple事業將恢復增長動能。意想不到的是，歌爾股價反應更快，昨日由跌轉升，一度漲停，高見26.81元人民幣，收市仍升6.89%至26.05元人民幣。

至於另一款產品則是新一代的無線藍牙耳機AirPods，據報會加入更多健康管理功能，預期可帶動產品出貨量今年開始回復增長。

內地板腦市佔被華為拋離 不過，Apple欲重奪中國平板電腦「一哥」寶座，卻非易事。國際調查機構IDC發布今年第三季報告，顯示內地平板電腦市場出貨量為768萬台，按年增9.3%，比次季的7%增長擴大。其中，中美兩大廠商華為及Apple佔據前兩位，市佔率從第二季28.4%和28%，擴大至36.7%和26.2%，顯示華為市佔率正遠超Apple。