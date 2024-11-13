中美半導體大戰蔓延 三星晶片傳禁供華

台積電股價挫逾3% 消息又指，三星晶圓代工事業單位已經向內地客戶發布暫停服務的通知，不過三星發言人對此不予置評。另南韓執政黨近日也提出特別晶片法案，為晶片製造商提供補貼，並豁免全國工時上限，以應對美國總統當選人特朗普威脅採取的措施所帶來的潛在風險。

日政府擬資助同業 另邊廂，日本有指為了加強控制晶片供應鏈，擬向晶片產業提供價值10萬億日圓的資助計劃，日本政府將會向下屆議會會議提交相關計劃，包括為下一代晶片大規模生產設財政補助法案，以及專門支持晶片代工企業Rapidus及其他AI晶片供應商，相關措施估計對日本經濟的影響高達160萬億日圓（約8萬億港元）。

分析指，日本首相石破茂在「保得住」其相位後隨即宣布上述行動，一方面反映其響應美國呼籲抵制內地市場，另一方面凸顯其擔心中美貿易緊張對全球經濟構成衝擊，因此要先下手為強加緊鞏固自身半導體供應鏈狀況。

至於市場靜待美國候任總統特朗普會否向中國商品徵收60%關稅之際，有貿易數據供應商的數據顯示，內地上月加快將商品出口至美國，因統計指上月來自中國的貨物進口量按年大升8.3%，至96萬個標準集裝箱，涉及床上用品、玩具、遊戲和運動器材等物品，似乎是要趕及貿易戰升級前盡量爭取時間發貨。

有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼最新認為，中國今次再與特朗普交手，地位更為弱勢；又預計到2020年代結束之時，中國經濟增長最低可能放緩至3%，而特朗普再次上台可能迫使中國推動內部改革，但不確定會否很快發生。

全球最大快遞之一DHL香港及澳門董事總經理蔣國雄昨稱，不想見到關稅或貿易限制影響全球化，惟他對特朗普再次上場感到審慎樂觀，因對方不是第一次做總統；又指集團業務在他對上一次任期未有受到太大影響。