美股長遠回報料跑輸

特朗普政策未明 經濟前景存變數 美國選舉結果大致塵埃落定，共和黨甚至有望拿下眾議院，全面掌控白宮以及國會。不過，新一屆特朗普政府的具體政策仍然存有變數，加上經濟前景仍然難測，近期美股接連破頂背後，明顯是由情緒主導而不是靠基本因素支撐。摩根資產管理發表對未來10到15年的長期資本市場假設，其中預測環球股票的預期回報率為每年7.1%（以美元計），而美國大型股的預期回報率為6.7%，意味着長遠而言美股恐怕會跑輸其他市場。

報告指出，美國大型股票高質素特點及股市的行業組合（包括實力強大的科技行業），有可能使其估值依然比其他市場的股票昂貴。不過，美國以外的股票提供的周期式機會更具吸引力，且有望受惠於貨幣升值。其中，受惠於企業管治改革及股東回報提升的措施，日股料將持續錄得強勁表現，預計回報率為9%（以美元計）。

摩根資管看好日股強勢 摩根資產管理環球多資產策略師盛楠表示，日股是全球股票市場中表現最好之一，利潤率和股本回報率接近歷史高位。她說︰「隨着公司治理改革的持續發展和股東回報不斷提升，我們預計日本股票的強勁走勢將持續，並繼續看好其前景。」

就短線而言，近日屢創新高的美股亦可能會迎來一些壓力。花旗策略師Chris Montagu的團隊在一份報告中指出，隨着投資者開始獲利離場，升勢可能會失去動力，甚至限制進一步的上漲空間。

道指高開112 標指微升 他引述市場數據指出，投資者對標指的風險敞口推至3年來的最高水平，而押注納斯達克100指數、羅素2000指數的倉位亦反映出「極度樂觀」的市場情緒。不過，歷史走勢表明，這種極端的樂觀通常難以持續。

美股3大指數周二早段好淡爭持，道指曾升112點，報44,405點，其後反覆回軟；標指升8點，報6,009點；納指升44點，報19,343點。

從宏觀經濟的角度來看，美國的情況更難預測。BCA Research首席全球策略師Peter Berezin將美國經濟衰退風險機率，從原來的65%提高至75%，理由是特朗普可能會再次發動貿易戰。不過，這種預測與市場主流的觀點相悖，因為多數經濟學家此前都預期美國經濟實現「軟着陸」的機會較大。

以華爾街投行高盛為例，該行的研究團隊一直在調低衰退機率預測，於上月甚至把預測降至15%。至於摩根大通在今年中時也僅預測衰退機率為35%。換言之，「沒有衰退」才是市場的主流共識，惟特朗普政府的具體政策舉動依然未明，恐怕會為經濟前景添上更多變數。

長遠而言，貝萊德智庫（BII）則建議投資者關注長期動能，而不要追逐周期。貝萊德的投資組合經理對美國股市普遍持樂觀態度，即使美國股市估值看起來很高，仍有更大的上升空間─特別是與落後的歐洲經濟增長和股市表現形成鮮明對比。BII繼續看好6至12個月內，美股、人工智能（AI）概念股的表現；而且與摩根資產管理的看法相近，同樣繼續看好日股。

標指年內走勢