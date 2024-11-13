風季家居保新單銷售升21%

極端天氣影響環球氣候，香港在11月仍受颱風吹襲。虛擬保險公司OneDegree相信，港人在經歷去年的風災、雨災後，對於極端天氣可能帶來的家居財物損失更為了解；即使今年颱風季節期間（5至9月）天文台並沒有發出黑色暴雨及10號颶風信號，期內家居保險平均每月新保單銷售仍較2023年增長21%，反映港人開始未雨綢繆，以保障颱風及暴雨帶來的財物損失。

OneDegree副行政總裁周美華引述保監局數據指，去年因風災及雨災造成的財物損失高達19億元，在各界持續教育及推廣下，港人已相當清楚家居保險可保障颱風及暴雨造成的財物損失。

港人對保障認知普及 她觀察到，颱風季節期間家居保險銷售較其他月份為多。以該企數據為例，今年5至9月間家居保險平均每月新保單銷售較非颱風季節（1至4月）大幅增加1.4倍；而去年風季較非風季（1至4月及10至12月）僅增加19.1%大幅提升，可見港人今年對於家居保用於保障颱風及暴雨所造成的財物損失認知已大幅普及。

颱風最常見的損失為窗戶遭吹毀，導致雨水進屋而引致水浸或財物損毀。該企指，該家居保除了賠償上述財物損失外，亦會保障投保人居所因意外損毀，導致家庭成員或寵物需在外暫住的開支。由交齊文件起計，5個工作天內完成理賠程序，冀投保人盡快獲得賠償並還原居住環境。