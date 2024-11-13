港本年度財赤恐逾千億

儲備料降至6000億 籲推新稅務優惠增競爭力 有會計師行預計，港府2024/25財年將再錄逾千億元赤字，原因是年內將計入多筆綠債還款支出，而截至明年3月底止的財政儲備將降至約6,000億元，即按年大減約18.32%，並期望港府從稅務政策角度提升香港競爭力，維護香港作為國際金融中心和資產管理中心的地位，且為數碼經濟建立更具吸引力的營商環境。事實上，以如今港府的理財方法、財政狀況以及未來財政能力來看，可持續性存在疑問。

參考年初財政預算案，港府原預期2024/25年度綜合赤字為481億元，財政儲備在2025年3月底預計為6,851億元。換言之，實際的數字與港府預測可能有頗大出入。

就稅務政策，該行建議推新稅務優惠予國際貿易商，如向國際大宗商品交易商推出新的稅務優惠，提供8.25%優惠稅率，即標準稅率的一半等；優化船舶租賃稅務優惠制度，容許船舶出租商就購置船舶而招致的開支扣稅等；放寬研發和知識產權相關的稅務扣減，容許香港在處於培養研發人才的過渡期內（例如3年），扣除與大灣區研發活動相關的外包費用等；提高稅務制度的競爭力，容許扣除可攤銷的無形資產的資本性支出（例如預付許可費、特許經營費）等。

升級家辦優惠 吸REIT上市 至於維護香港作為國際金融中心和資產管理中心的地位，則建議升級單一家族辦公室和基金的稅收優惠，擴大合資格資產名單，以包括數碼資產、藝術品、海外物業，乃至價值超過5,000萬元的香港物業（已納入《施政報告》建議的「資本投資者入境計劃」），並實行「三步走」戰略，推動內地高淨值家族在香港設立單一家族辦公室。

另為吸引更多REIT來港上市，該行建議在企業設立REIT基金架構以期在港上市時，香港特區政府可考慮延繳或豁免因注入資產（包括香港物業）而可能產生的香港印花稅及利得稅；並將「證券經銷業務的印花稅豁免政策」擴展至其他上市結構性產品（如牛熊證等）的莊家。

學者：發債當收入先甜後苦 就數碼經濟，該行建議向數碼化產業的公司提供稅收優惠，界定數碼貿易和跨境電商物流產業，為從事相關產業的合資格企業提供8.25%的優惠稅率，比16.5%的法定稅率低一半，就開發或升級合資格的數碼平台，可享200%加計扣除，比現行的稅務扣除高出一倍等。

面對連年千億元財赤，港府強調有發債條件，惟發債有利息成本，借錢是要連本帶利償還的。經濟學者李兆波稱，由於政府帳目一向採用現金收付制，所以會將發債當作收入，惟觀乎其弊處是「先甜後苦」，日後連本帶利還債的行動會當作支出，所以一旦在還債之年的賣地收入、印花稅收大不如前，赤字問題就會湧現。

他估計，港府日後「以債冚債」的操作機會甚大，惟奈何港府發債伎倆離不開通脹掛鈎債券（iBond）、綠債以及銀債，加上支出控制不宜，印錢能力亦不及美國聯儲局，所以情況並不理想，對未來港府財務狀況與能力抱有疑問。

港府近年財政狀況