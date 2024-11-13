螞蟻惹重啟上市揣測

螞蟻集團持股35%的錢塘徵信有限公司，據報獲中國人民銀行批准個人徵信牌照申請，成為內地第三家市場化個人徵信機構。消息引來市場猜測，螞蟻首次公開招股（IPO）暫緩幾年後，可能漸具條件捲土重來，重啟上市。不過，內媒引述接近螞蟻人士指，目前無法評論該消息。

順豐預路演 擬籌最多117億 另一方面，消息指深圳上市的速遞巨頭順豐控股已開始上市前預路演，最快會在下周二建簿，並尋求在本月27日上市，目標集資額介乎10億至15億美元（約78億至117億港元）。如果以集資額上限計，可能成為今年本港集資額第二大新股。

據順豐初步招股書，今年上半年收入1,344億元，按年升8.1%；盈利48.1億元，升15.1%；毛利率13.9%，升0.4個百分點。集團擬將今次來港上市籌資用於加強國際及跨境物流能力；提升及優化中國物流網絡及服務；研發先進技術及數碼化解決方案，升級供應鏈和物流服務及實施ESG（環境、社會及管治）相關舉措；以及用作營運資金及一般企業用途。