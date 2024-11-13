恒指失兩萬關 瑞銀：再跌5%值博

港股繼續低走，恒生指數連跌第3日，累計失1,106點或5.28%，兼失守兩萬點關口。南下「北水」續淨流入，規模達97.91億元，兩日累計買入196.56億元，港股全日成交按日增加14.62%至2,342.71億元。瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪認為，市場可能回調，5至10%的跌幅或為投資者提供更具吸引力的買入點。

恒指昨日低開92點，曾短暫倒升90點，高見20,517點，其後再度受壓，午後跌勢加劇，一度瀉665點，低見19,761點，收市挫580點或2.84%，報19,846點，為逾一個月低位。國企指數跌228點或3.1%，報7,127點；科技指數跌194點或4.19%，報4,456點。

王宗豪指，內地宣布的救市方案內容或令部分投資者感到失望。另考慮到美國大選的結果，近期股市走勢似乎也反映市場對消費和房地產市場刺激措施加碼的更高預期。之後的股市走勢，大部分將取決於即將出台的美國關稅，以及內地政策，隨着投資者需時消化這些不確定因素，未來市場波動可能加大。

中資股ETF遭大量撤資 事實上，特朗普勝選後，市場關注針對中國的加關稅政策，有投資者已率先撤出中國股票交易所買賣基金（ETF）。外媒報道，資產規模達95億美元的iShares安碩中國大型股ETF，上周走資3.15億美元（約24.57億港元），連續第4周遭遇撤資，至於iShares安碩MSCI中國ETF同期也有2.8億美元流走。