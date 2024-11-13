比特幣曾飆一成逼9萬 加密幣市值23萬億破頂

加密貨幣持有者成為美國大選後的最大贏家！自特朗普勝出選舉以來，比特幣價格就如同「坐火箭」般爆升，不斷刷新歷史新高，並且於昨日幾乎觸及每枚9萬美元關口。根據加密貨幣交易所CoinDesk的資料，比特幣最高曾見89,995.12美元，24小時內升幅逾一成。在大量加密幣瘋炒的情況下，所有加密貨幣的總市值合計已達到2.98萬億美元（約23.24萬億港元），創下歷史新高。

值得留意的是，由於加密貨幣去中心化的特質，故而沒有所謂的官方價格，每個平台的報價也不盡相同。換言之，在個別的小型交易平台上，比特幣價格也許已升穿9萬美元。而在香港散戶較常用的合法交易平台中，富途的報價最高見89,983美元，即相較9萬美元大關僅差17美元。

目前加密幣市場明顯是受到情緒與投機炒作主導，故一切的技術分析都無意義。市場主要是憧憬特朗普重新入主白宮後，會出台更多利好加密幣發展的政策，而這類的「政策憧憬」本身難以量化。正如先前中港股市因為憧憬中央救市而爆升，但升勢時續時間極短。Pepperstone Group研究主管Chris Weston亦表示，投資者要細想是否仍有空間追逐這輪火熱的加密幣行情，還是等待市場回調再作部署。

大選後百億吸現貨ETF 從資金流來看，按照FactSet的數據，在美國大選後的上周四有接近14億美元（約109.2億港元）的資金，淨流入到美國比特幣現貨交易所買賣基金（ETF），現時最大的加密幣現貨ETF──iShares Bitcoin Trust管理的資產規模已達343億美元。

除了比特幣，一些二、三線的「妖幣」炒作同樣明顯，狗狗幣（Dogecoin，DOGE）在一周內累計升幅達一倍，該幣曾經獲超級富豪馬斯克（Elon Musk）支持。馬斯克此前與特朗普關係甚密，料未來將會保持與新一屆政府的合作，提供政策建議。

比特幣連日破頂