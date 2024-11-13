亞洲外儲續升穩本幣 有條件抵禦匯價波動

美元偏強，一眾亞洲與新興市場貨幣貶值的問題又來了。昨日除了人民幣匯率受壓之外，日圓兌每美元曾見154.16，每百日圓曾兌5.04港元；馬來西亞元兌每美元曾報4.438；新台幣兌每美元曾報32.513。幸而，今時今日，亞洲經濟體的外匯儲備普遍強化，穩定本幣匯率的能力增強，暫毋須過於擔心匯海翻波會引發金融危機。

國際信貸評級機構惠譽便指，在研究覆蓋的20個亞太地區主權國家中，有至少15個外匯儲備於第三季有所上升，其中至少10個更錄雙位數增幅，預期若各國外匯儲備持續上升，抵禦外部衝突的能力將加強，為整個亞太地區的信貸狀況帶來支持。不過，如印尼及菲律賓等新興市場國家，的確較容易受到保護主義抬頭所帶來的美元強勢所影響。

該機構又指，亞太區國家外匯儲備上升，有助緩和貿易緊張局勢升溫所帶來的衝擊，但亦提醒，若各國政府為增強貿易競爭力，因而有維持較弱貨幣政策的迹象，也可能會增加地緣政治緊張情況。美國候任總統特朗普就曾暗示，疲弱的貨幣政策讓某些國家在貿易時擁有不公平的競爭優勢。

聯儲放慢減息添壓 巴克萊美國宏觀經濟研究團隊預計，聯儲局會在下月再度減息0.25厘；但明年只會減息兩次，分別在3月和6月，每次減幅同為0.25厘。該行認為，美國大選塵埃落定後，投資者採取觀望態度導致美元走弱，但隨着聯儲局減息節奏變慢，預計長期美匯指數下降速度也將放緩。

這種情況或給亞洲貨幣帶來較大壓力，尤其是對於依賴聯儲局政策指引的亞洲國家央行，也可能不得不推遲減息計劃。