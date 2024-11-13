美匯4個月高 人幣弱勢難逃

匯市「特」添亂 歐元逾半年最低恐見一算 美國大選結束後，美元持續強勢。美匯指數由上周二收市至今累漲2.26%，昨日高位曾見105.94，創7月以來最高，一眾非美貨幣受壓。其中，離岸人民幣兌每美元連續跌破多個重要關口，創8月初以來新低，昨日官方開出的人民幣中間價亦創逾一年低位。投行紛調低人民幣預測，最淡看明年底跌至7.6算。歐元亦被看淡，有投行更預期，一旦共和黨控制美國參眾兩院，歐元兌美元有機會跌至一算！

特朗普重掌白宮已無懸念，「特朗普交易」炒得火熱。其中特朗普主張要加中國關稅到50至60%，其他進口貨品一律收10%關稅；又稱會驅逐美國的非法移民（趕走美國低廉勞動力）等，在在都對美國中長線的通脹煽風點火，使到市場對美國利率的預期，由目前的下降周期，變為長遠有機會掉頭加息，為美元匯價給力。

非美貨幣承壓，其中離岸人民幣昨日曾報7.2556，每百港元曾兌93.06元人民幣。在岸人民幣曾報7.2417，更跌超過500點子。中國人民銀行公開市場昨日進行1,255億元人民幣7天期逆回購操作，利率維持在1.5厘，計及183億元人民幣到期量後，單日淨投放1,072億元人民幣。

ING估人行加大干預 展望人民幣後市表現，瑞銀和摩根大通最新預測兌每美元今年會跌至7.3算；德國商業銀行和華僑銀行估見7.15和7.2。這相較去年底外媒對12間金融機構的調查，平均估人民幣為7.1算，貶值預期顯然在升溫。

瑞銀預測，特朗普所領導的新政府將從明年下半年開始分階段對大多數中國進口商品徵收額外關稅，儘管關稅的規模和時間，以及美國其他政策的不確定性仍然很高，惟該行預料人民幣明年底會跌至7.6算，為看得最淡的一員。荷蘭國際集團（ING）則預計，人行將加大干預力度，以防貨幣過度貶值，而除非人行放棄穩匯，否則跌穿2023年低位7.34的機率仍相對較低。

中信証券首席經濟學家明明同意，人行穩匯率工具儲備充足，有助於防止人民幣匯率大幅單邊波動。中金公司則指出，由於明年的宏觀與政策環境與2018年有較大不同，本輪美國關稅加徵對人民幣匯率的影響或小於2018年。

歐息下年或降至兩厘 另邊廂，歐元亦跌至7個月低位，最低曾報1.0611。市場關注4月低位1.0601會否失守，一旦跌破，下一個支持位是2023年11月的低位1.0517。摩根大通表示，如果特朗普所屬的共和黨確認同時掌握白宮和美國國會兩院，那歐元兌美元可能跌破1.05，並向一算水平邁進。

雖然歐元跌勢頗急，但無礙歐洲央行減息進程。該央行管理委員會成員斯托納拉斯（Yannis Stournaras）表示，歐元區平均通脹水平從2022年10月的10.6%降至2%，這很大程度上是幣策起作用。由於通脹下降，歐洲央行已開始減息，他認為央行存款利率最終可能會在明年9月左右接近兩厘，預示與美元息差擴大，持有歐元資產只怕亦難安寢！

美匯指數愈升愈有 離岸人民幣走勢偏弱 人民幣匯價預測