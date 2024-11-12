大行觀點：聯儲減息路徑添變數

在美國聯儲局11月議息會議減息0.25厘後，仍預期該局將在12月會議上減息0.25厘。聯儲局明年料再減息兩次、每次0.25厘，其後可能暫停減息，令聯邦基金利率上限達到4厘。雖然市場反映的貨幣政策似乎較合理，但長債孳息率仍可能上升，因為通脹和財政風險溢價上升。在聯儲局只能適度、滯後地應對持續性較高財政赤字風險的環境下，這顯得尤為重要。

財政關稅變化左右幣策 特別關注當局將如何應對特朗普總統任期內，財政政策和關稅的不明朗因素。聯儲局主席鮑威爾描述了一個基於模型的方法，即在政策實施前將對財政及關稅提案進行多次分析，委員會將其視為影響經濟的諸多因素之一。

鮑威爾淡化了特朗普政策變化對聯儲局雙重使命（物價穩定和充分就業）的影響。鑑於近年來寬鬆財政政策導致通脹急升，如果聯儲局採用鮑威爾概述的方法，他們在應對通脹方面將落後於形勢，最終導致政策過度寬鬆。如果由於生產力提升，導致通脹降至目標水平，寬鬆的利率環境則有望支持經濟增長和風險資產。

聯儲局將密切關注10年期國債孳息率的升勢，目前美國長債孳息率上升主要歸因於較高的增長預期，而非通脹不確定性，相信當局會將較高的孳息率解讀為不利於充分就業，因此令聯儲局傾向「鴿」派立場，並維持將利率降至中性水平的傾向。

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