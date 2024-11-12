公居屋買賣：山麗苑銀主盤125萬新低

樓市不穩，近年以市場折讓價出售的新居屋，現時要跌價收場。粉嶺皇后山山麗苑一個銀主盤，以約125萬元未補價第二市場價易手，單位約3年多貶值約17%。

翠林邨累減32%易手 市場消息指出，該山麗苑銀主單位為A座高層2室，實用面積約292方呎，成交呎價約4,281元。據香港房屋委員會資料，售價及呎價均創項目二手新低，而單位2021年9月買入價為150.66萬元，現跌價約25.66萬元。資料顯示，上址曾多次透過拍賣放售，開價最高曾達138萬元，其後多次調整叫價。

大埔居屋明雅苑錄低價買賣，消息指，屋苑C座高層1室，實用面積約363方呎，以約270萬元未補價售出，呎價約7,438元，售價為該盤逾一年半低位。

至於第二市場公屋錄大手減價個案，世紀21將軍澳魏仕良指出，將軍澳翠林邨彩林樓高層1室山景戶，實用面積約381方呎，屬兩房設計，放盤一年多累減約65萬元或約32.5%，以135萬元售出，呎價約3,543元。

豐盛苑帳面蝕兩成 此外，已補價自由市場有業主蝕讓沽貨，世紀21奇豐趙詠欣表示，大圍居屋豐盛苑A座中層9室兩房戶，實用面積約381方呎，以348萬元沽出，呎價約9,134元。原業主於2018年2月以435萬元購入上址，現帳面虧蝕約87萬元，蝕幅約兩成。