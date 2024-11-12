工商市況：大鴻輝放灣仔巨舖 估值7億

大鴻輝集團或有關人士趁減息積極放售持有物業，其中，灣仔熙華大廈地下A1號舖及其外牆，整項物業最新估價7億元。

第一太平戴維斯代理出售上述大型舖位，建築面積約13,266方呎，以現狀連租約出售，屬3面單邊，近200呎闊門面，層與層的高度達5.33米，物業目前每月租金收入約183萬元，滙豐銀行已承租物業逾20年，並剛續租。

此外，鄧成波家族再放售手頭物業，其持有的尖沙咀金巴利道80號全幢商廈，市場估計市值約兩億元，較2018年購入價低近四成。仲量聯行代理出售該物業，現為一幢14層高商業大廈，建築面積約19,923方呎；當中商舖部分約3,500方呎，現時租予食肆，一樓至12樓為持牌旅館，提供45間客房，物業將以現狀及連現有租約出售，具潛力改裝為學生宿舍。

港晶中心頂層放售 有業主放售自用近40年的尖沙咀港晶中心13樓頂樓全層。高力代理出售該物業，將以現狀交吉出售，市場估計物業呎價約7,500元，市值逾1.47億元。業主自1987年買入作自用，面積約19,652方呎。

有大額工廈放盤，世邦魏理仕代理公開招標出售荃灣工業中心2至5樓4層全層，除2樓外其他樓層交吉，每層意向價約1.9億元，可分開購買。每層建築面積約54,425方呎，截標日期明年1月15日。