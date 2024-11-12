新盤消息：101 KINGS ROAD示範戶曝光
港島全新盤推售如箭在弦，宏安地產(01243)發展的北角炮台山101 KINGS ROAD，首度開放4個示範單位予傳媒參觀，戶型涵蓋一房及兩房間隔，並安排最快今日公布首張價單。
發展商開放兩對經改動示範單位及無改動示範單位。宏安地產執行董事程德韻表示，兩房戶型參照28樓L室為藍本搭建，實用面積434方呎，層與層之間有約3.45米高。連家具的經改動單位採用日式禪風設計，以淺色木材作主調，塑造自然靜謐的氛圍。客飯廳以長方形開則，外連三合一露台。設計師將其中一個睡房布置成棋藝室。
三房戶型參考28樓C室而建，實用面積568方呎。連家具經改動示範戶的室內整體設計，以黑白灰色為主。門後的位置設有高至天花的嵌入式櫃，以增加儲存空間。主人房特設角窗，有助引入自然光。廚房採用傳統梗廚設計，品牌家電齊備，並設有通風窗。
弦岸特色戶售734萬雙破頂
項目全盤提供251伙，預計關鍵日期為2026年1月31日。發展商早前曾透露，首張價單將涉不少於51伙。另外，莊士中國(00298)發展的鴨脷洲弦岸，昨售出28樓D室頂層連天台特色戶，為實用面積273方呎一房戶，成交價734.37萬元，呎價為26,900元。項目累售10伙，上述單位成交價及呎價均為已售出單位中最高。
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