新盤消息：101 KINGS ROAD示範戶曝光

發展商開放兩對經改動示範單位及無改動示範單位。宏安地產執行董事程德韻表示，兩房戶型參照28樓L室為藍本搭建，實用面積434方呎，層與層之間有約3.45米高。連家具的經改動單位採用日式禪風設計，以淺色木材作主調，塑造自然靜謐的氛圍。客飯廳以長方形開則，外連三合一露台。設計師將其中一個睡房布置成棋藝室。

三房戶型參考28樓C室而建，實用面積568方呎。連家具經改動示範戶的室內整體設計，以黑白灰色為主。門後的位置設有高至天花的嵌入式櫃，以增加儲存空間。主人房特設角窗，有助引入自然光。廚房採用傳統梗廚設計，品牌家電齊備，並設有通風窗。